Президент Европейской федерации пожилых людей посетил Химки

Иностранная делегация поделилась планами на будущее и предложила сотрудничество подмосковным пенсионерам.

Главной целью визита стал обмен опытом с коллегами и налаживание культурного диалога. По словам Дика Ярре, для активной жизни возраст не помеха.

Мы хотели бы видеть более тесное сотрудничество. Мы могли бы в лучшей степени обмениваться идеями, чтобы лучше понимать друг друга. Как я уже сказал, мы можем вместе построить наше будущее

— Дирк Ярре.

Химкинский союз пенсионеров существует больше 16 лет, в него входит более 1,5 тысячи человек. На данный момент, это самая многочисленная общественная организация округа. Несмотря на преклонный возраст, члены Союза пенсионеров принимают активное участие в жизни города. Пенсионеры занимаются адаптивной гимнастикой, скандинавской ходьбой, посещают компьютерные курсы и даже организовали собственный театр.