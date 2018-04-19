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Президент Европейской федерации пожилых людей посетил Химки
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Президент Европейской федерации пожилых людей посетил Химки 

360tv.ru 2 часа назад
Иностранная делегация поделилась планами на будущее и предложила сотрудничество подмосковным пенсионерам.
Главной целью визита стал обмен опытом с коллегами и налаживание культурного диалога. По словам Дика Ярре, для активной жизни возраст не помеха.
Мы хотели бы видеть более тесное сотрудничество. Мы могли бы в лучшей степени обмениваться идеями, чтобы лучше понимать друг друга. Как я уже сказал, мы можем вместе построить наше будущее
— Дирк Ярре.
Химкинский союз пенсионеров существует больше 16 лет, в него входит более 1,5 тысячи человек. На данный момент, это самая многочисленная общественная организация округа. Несмотря на преклонный возраст, члены Союза пенсионеров принимают активное участие в жизни города. Пенсионеры занимаются адаптивной гимнастикой, скандинавской ходьбой, посещают компьютерные курсы и даже организовали собственный театр.
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