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В Адыгее репетиционный велопробег в честь Дня Победы возглавил 94-летний ветеран
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В Адыгее репетиционный велопробег в честь Дня Победы возглавил 94-летний ветеран 

ТАСС 2 часа назад
МАЙКОП, 18 апреля. /ТАСС/. Участник Великой Отечественной войны Валентин Жуков отметил в среду свое 94-летие велопробегом по пригороду столицы Адыгеи, назвав его репетицией акции в честь Дня Победы, сообщил ТАСС руководитель спорткомитета мэрии столицы Адыгеи Дмитрий Щербанев.
"Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Денисович Жуков отметил свое 94-летие велопробегом по пригороду Майкопа, возглавив колонну из 30 спортсменов Адыгейской республиканской школы олимпийского резерва по велоспорту. Он сообщил о намерении провести велопробег 9 мая, и назвал сегодняшний марш-бросок репетиционным, пригласив всех желающих присоединяться", — сказал он.
В общей сложности участники велопробега преодолели порядка 10 км, скорость не была высокой с учетом возраста его организатора — 18 км/час. Руководство спорткомитета и школы олимпийского резерва по велоспорту вручило ветерану почетную грамоту «За вклад в пропаганду здорового образа жизни». По словам Щербанева, ветеран также занимается гантельной гимнастикой и делает ежедневную пробежку.
Уроженеца Майкопа Валентина Жукова призвали на войну в сентябре 1941 года. Он был авиационным механиком, в частности, 765-го штурмового авиаполка 216-й смешанной авиадивизии Северо-Кавказского фронта. Был участником обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина. Награжден орденами «Отечественной войны второй степени», «Красная Звезда», медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги».
На фронт в годы войны из Адыгеи призвали 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в республике проживает 231 фронтовик, самой старшей из них — майкопчанке Нине Никитичне Бельской — исполнилось 105 лет.
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