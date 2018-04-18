Сержиньо: «Бразилия стала гораздо сильнее в сравнении с ЧМ-2014»

Бывший игрок сборной Бразилии Сержиньо поделился мнением о бразильской команде и ее лидере Неймаре в преддверии ЧМ-2018.

"Надеюсь, Неймар вернется в 100-процентной форме. У него довольно серьезная травма, но он восстановится вовремя. Он входит в число лучших игроков мира вместе с Месси и Роналду. И будет одной из главных звезд чемпионата мира.

Думаю, после ЧМ-2014 Бразилия полностью сменила свой менталитет. Сейчас она гораздо сильнее. Благодаря Тите игроки вернули удовольствие от креативного футбола, чего им не хватало в 2014-м", — цитирует Сержиньо AS.