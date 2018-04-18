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Адриано и Самедов — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Тосно»
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Адриано и Самедов — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Тосно»
Чемпионат.com
2 часа назад
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Стал известен стартовый состав
«Спартака»
на полуфинальный матч Кубка России с «Тосно».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Промес, Ханни,
Луис Адриано
.
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