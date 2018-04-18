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Английская премьер-лига учредила приз для лучшего ассистента
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Английская премьер-лига учредила приз для лучшего ассистента 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Английская премьер-лига с этого сезона будет вручать приз Playmaker Award, сообщает пресс-служба турнира. Награда будет вручаться игроку, отдавшему больше всего результативных передач. Ранее премьер-лига награждала только лучшего бомбардира и вратаря с наибольшим числом сухих матчей. На данный момент по числу голевых передач в чемпионате Англии-2017/18 лидирует полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. Он отдал 15 передач. Следом идут его партнеры по команде Лерой Сане (12) и Давид Силва (11).
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