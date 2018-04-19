Киоски и палатки в Нижнем Новгороде приведут к единому дизайну

Киоски, уличные лотки и палатки в Нижнем Новгороде приведут к единому дизайн-коду, «чтобы улицы и площади не выглядели, как лоскутные одеяла». Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с предпринимателями.

«Я искренне считаю, что объекты нестационарной торговли городу необходимы, без них он просто не может существовать. Сейчас идет благоустройство общественных пространств, например, будет очень красивая Нижне-Волжская набережная. Но без нестационарных торговых объектов (НТО) там будет пусто», — заявил глава города.

Предприниматели с мэром согласны и готовы к сотрудничеству.

«Если говорить откровенно, на сегодняшний момент мы немного в шоке. О таком честном диалоге, когда мы услышали, что нужны городу, мы раньше и мечтать не могли. Мы увидели настоящее желание решать наши вопросы и проблемы», — рассказала предприниматель, член совета НРО «Опора России» Ирина Садовникова.

«Я доволен сегодняшней встречей. Прекрасно, что администрация города и предприниматели друг в друге нуждаются. Я обязательно приду и на следующую встречу», — поделился впечатлениями предприниматель Алексей Носов

По словам Владимира Панова, в течение месяца некоммерческая организация «Институт развития городской среды Нижегородской области» подготовит предложения по единому макету для объектов нестационарной торговли.

«Мы с предпринимателями обсудим, насколько это им подходит, и только после этого появятся единые требования», — подчеркнул мэр.