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Уличные лотки и палатки приведут к единому дизайн-коду в Нижнем Новгороде
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Уличные лотки и палатки приведут к единому дизайн-коду в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские киоски с периодикой, уличные лотки с мороженым, фруктами и овощами, палатки со снеками, напитками и другие нестационарные торговые объекты (НТО) приведут к единому дизайн-коду. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с предпринимателями.
По мнению главы города, разнообразная уличная мелкорозничная торговля сделает город уютнее и приятнее для прогулок, но при одном условии: палатки, киоски и лотки должны соответствовать единому дизайн-коду.
Предприниматели согласились с этим предложением и сообщили, что готовы к сотрудничеству с мэрией. «Если говорить откровенно, на сегодняшний момент мы немного в шоке. О таком честном диалоге, когда мы услышали, что нужны городу, мы раньше и мечтать не могли», — рассказала предприниматель, член совета НРО «Опора России» Ирина Садовникова.
«Я доволен сегодняшней встречей. Прекрасно, что администрация города и предприниматели друг в друге нуждаются», — поделился впечатлениями предприниматель Алексей Носов.
По словам Владимира Панова, в течение месяца некоммерческая организация «Институт развития городской среды Нижегородской области» подготовит предложения по единому макету для объектов нестационарной торговли. После обсуждения их с предпринимателями, появятся единые требования.
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