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Турнир по пейнтболу пройдет в Замоскворечье
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Турнир по пейнтболу пройдет в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Всех желающих принять участие ждут 24 апреля.
— Мы устраиваем подобные соревнования несколько раз в год. Принять участие могут как девушки, так и молодые люди допризывного возраста. Следующий турнир состоится в сентябре или октябре, — поделился ведущий специалист по патриотической работе и спорту от администрации муниципального округа Замоскворечье Артем Булланников.
Он добавил, что в качестве награды победители получат медали и дипломы.
Посоревноваться можно командам из пяти человек от досуговых центров или школ района.
Всех желающих сразиться ждут по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 11-А.
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