Турнир по пейнтболу пройдет в Замоскворечье

Всех желающих принять участие ждут 24 апреля.

— Мы устраиваем подобные соревнования несколько раз в год. Принять участие могут как девушки, так и молодые люди допризывного возраста. Следующий турнир состоится в сентябре или октябре, — поделился ведущий специалист по патриотической работе и спорту от администрации муниципального округа Замоскворечье Артем Булланников.

Он добавил, что в качестве награды победители получат медали и дипломы.

Посоревноваться можно командам из пяти человек от досуговых центров или школ района.

Всех желающих сразиться ждут по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 11-А.