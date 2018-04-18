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«Спартак» — «Тосно». Глушаков — в запасе
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«Спартак» — «Тосно». Глушаков — в запасе 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Стал известен состав "Спартака" на матч 1/2 финала Кубка России против «Тосно». Капитан красно-белых Денис Глушаков начнет встречу в запасе.
Полностью заявка команды выглядит следующим образом: Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров — Пашалич, Зобнин — Самедов, Ханни, Промес — Луиз Адриану. Запасные — Ребров, Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Миронов, Глушаков, Фернанду, Бакаев, Тимофеев, Зе Луиш, Роша.
Матч «Спартак» — «Тосно» начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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