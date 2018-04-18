Журналистам представили сувенирную и наградную продукцию по чемпионату Европы

Сегодня ее представили журналистам в пресс-центре чемпионата.

Участникам и гостям подарят оформленные в соответствии с символикой турнира футболки, бейсболки, ручки, блокноты, брелоки, официальные плакаты чемпионата, а также орла-талисмана.

«Над талисманом пришлось конечно потрудиться, но в итоге пришли к такому варианту — орел-борец в красном и синем трико, который теперь будет напоминать участникам и гостям об этом чемпионате и пребывании в Дагестане», — отметил заместитель руководителя штаба чемпионата Руслан Биярсланов.

Он также сообщил, что в дни чемпионата Европы во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева болельщиков заряжать энергией будут аниматоры, которые примерят на себя куклу орла.

Подготовлены специальные сертификаты об участии в чемпионате Европы и благодарности волонтерам, приглашения для гостей чемпионата. Представлены были и образцы медалей для победителей и призеров в личном зачете.

Лучшим командам чемпионата будут вручены Кубки ручной работы унцукульских мастеров.