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Журналистам представили сувенирную и наградную продукцию по чемпионату Европы
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Журналистам представили сувенирную и наградную продукцию по чемпионату Европы 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Сегодня ее представили журналистам в пресс-центре чемпионата.
Участникам и гостям подарят оформленные в соответствии с символикой турнира футболки, бейсболки, ручки, блокноты, брелоки, официальные плакаты чемпионата, а также орла-талисмана.
«Над талисманом пришлось конечно потрудиться, но в итоге пришли к такому варианту — орел-борец в красном и синем трико, который теперь будет напоминать участникам и гостям об этом чемпионате и пребывании в Дагестане», — отметил заместитель руководителя штаба чемпионата Руслан Биярсланов.
Он также сообщил, что в дни чемпионата Европы во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева болельщиков заряжать энергией будут аниматоры, которые примерят на себя куклу орла.
Подготовлены специальные сертификаты об участии в чемпионате Европы и благодарности волонтерам, приглашения для гостей чемпионата. Представлены были и образцы медалей для победителей и призеров в личном зачете.
Лучшим командам чемпионата будут вручены Кубки ручной работы унцукульских мастеров.
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