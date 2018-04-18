Студенты МГТУ стали призёрами игры «ГТО. Единство»

15 апреля студенты Политехнического колледжа МГТУ приняли участие в региональной спортивно-патриотической игре-квесте «ГТО. Единство».

В квесте участвовали 27 команд из школ и колледжей города и республики.

«Ребята получали задания на 20 станциях с названиями «Бег с мячом», «Пройди, если сможешь», «Отжимание», «Обруч», «Скакалка», «Паутина», «Команда» и других. Перемещаясь от станции к станции и выполняя задания, наши студенты продемонстрировали командный дух и тесное взаимодействие всех членов команды», рассказали в пресс-службе МГТУ.

По итогам квеста команда Политехнического колледжа МГТУ разделила призовое 3-е место с командой гимназии № 22.