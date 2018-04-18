Ещё
Студенты МГТУ стали призёрами игры «ГТО. Единство»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студенты МГТУ стали призёрами игры «ГТО. Единство» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
15 апреля студенты Политехнического колледжа МГТУ приняли участие в региональной спортивно-патриотической игре-квесте «ГТО. Единство».
В квесте участвовали 27 команд из школ и колледжей города и республики.
«Ребята получали задания на 20 станциях с названиями «Бег с мячом», «Пройди, если сможешь», «Отжимание», «Обруч», «Скакалка», «Паутина», «Команда» и других. Перемещаясь от станции к станции и выполняя задания, наши студенты продемонстрировали командный дух и тесное взаимодействие всех членов команды», рассказали в пресс-службе МГТУ.
По итогам квеста команда Политехнического колледжа МГТУ разделила призовое 3-е место с командой гимназии № 22.
АиФ Адыгея: последние новости
Майкопская «Дружба» сыграет с нальчикским «Спартаком» Глава Адыгеи поставил задачи по развитию футбола в регионе Майкопские гимнастки завоевали медали в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца14
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
WADA решило «добить» Россию97
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение