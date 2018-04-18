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В России может появиться реестр качественного спортивного питания
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В России может появиться реестр качественного спортивного питания 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Совете Федерации и Роспотребнадзоре готовят предложения, которые помогут выстроить систему лабораторных исследований спортивного питания в России. Сейчас такая продукция практически не проверяется, хотя её потребителями являются как профессиональные спортсмены, так и спортсмены-любители. Об этом сообщила «Парламентской газете» член Комитета палаты регионов по социальной политике, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева.
Она сообщила, что в отличие от медицинских препаратов спортивное питание и биологические добавки не проходят никаких лабораторных исследований.
«У нас пока нет лабораторий, которые системно проверяют спортивное питание. Сейчас вместе с Роспотребнадзором работаем над механизмом, который позволит установить контроль за качеством такой продукции», — заметила она.
При этом олимпийская чемпионка Афин-2004 Татьяна Лебедева сообщила, что только 10 процентов спортивного питания и биологических добавок, поступающих в наш рынок, произведены в России — в основном это продукция китайского, американского или европейского производства.
«Нам необходимо создать реестр спортивного питания и биологических добавок, которые прошли лабораторные исследования и в отношении которых доказано, что они не являются подделкой, не вредны для здоровья. Сейчас вместе с Роспотребнадзором мы готовим пакет предложений, которые позволят запустить этот механизм — он защитит рынок от подделок и сохранит здоровье наших сограждан, ведущих здоровый образ жизни», — сообщила Татьяна Лебедева.
Среди предложений — разработка профессионального стандарта профессии «нутрициолога» — специалиста в области здорового питания.
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