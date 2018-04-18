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В нью-йоркском метро появились проездные с Дэвидом Боуи
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В нью-йоркском метро появились проездные с Дэвидом Боуи 

Вести.Ru 1 час назад
В нью-йоркской подземке начали продаваться транспортные карты с портретом Дэвида Боуи. Приобрести новые проездные можно на станции Broadway/Lafayette, близ которой знаменитый музыкант жил некоторое время, сообщает Brooklyn Vegan.
Стоимость карты с портретом Боуи составляет 6,5 доллара, это эквивалент двух поездок в метро. При желании на карту можно положить дополнительные средства.
David Bowie subway takeover: official MetroCards, themed Broadway-Lafayette station https://t.co/Jw2JjLgANI pic.twitter.com/jYNpz0rAiK
— BrooklynVegan (@brooklynvegan) 17 апреля 2018 г.
Помимо новых транспортных карт, на платформе Broadway/Lafayette также появились постеры, рекламирующие выставку «David Bowie Is», которая в настоящий момент проходит в Бруклинском музее.
Ранее именных транспортных карт в Нью-Йорке удостаивались также герои сериала «Твин Пикс». В 2017 году были выпущены проездные билеты с их фотографиями.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фотографии из турне Дэвида Боуи по СССР.
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