Полузащитник Алекс хотел бы вернуться в «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс заявил, что ещё не завершил свою игровую карьеру и хотел бы вновь выступать за «красно-белых». На данный момент бразильский хавбек находится без клуба, поэтому в новую команду может перебраться в статусе свободного агента.

«Я разговаривал с определенными людьми по поводу возвращения в «Спартак». Я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил» — заявил 36-летний футболист в интервью «Спорт Экспрессу».

Напомним, Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год.

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