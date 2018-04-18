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Полузащитник Алекс хотел бы вернуться в «Спартак»
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Полузащитник Алекс хотел бы вернуться в «Спартак» 

Свободная пресса 1 час назад
Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс заявил, что ещё не завершил свою игровую карьеру и хотел бы вновь выступать за «красно-белых». На данный момент бразильский хавбек находится без клуба, поэтому в новую команду может перебраться в статусе свободного агента.
«Я разговаривал с определенными людьми по поводу возвращения в «Спартак». Я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил» — заявил 36-летний футболист в интервью «Спорт Экспрессу».
Напомним, Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год.
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