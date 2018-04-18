Команды Щаповского поучаствовали в спартакиаде 

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Команды поселения Щаповское приняли участие в спартакиаде «Московский двор — спортивный двор», которая состоялась 14 и 15 апреля на различных площадках Новой Москвы.
— Соревнования прошли по следующим дисцеплинам: футбол, городки и шашки. Пока еще мы не заняли призовых мест, но впереди будут дополнительные матчи в рамках турнира «Кожаный мяч», — прокомментировал директор Спортивного клуба «Заря» Алексей Якушин. — В футболе ребята 2007-2008 года рождения заняли второе место в группе. В финал, к сожалению, они не вышли.
Напомним, что футбольные состязания продолжатся 21 апреля в поселении Краснопахорское.