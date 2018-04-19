Гасилин: «Были предложения из Москвы, но выбрал „Амкар“ и не жалею»

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин в интервью Sport24 рассказал о своем решении перебраться в Пермь из «Зенита» , а также затронул тему финансового состояния команды.

«В «Амкаре» все объединены одной целью — занять место как можно выше. Свои очки мы еще наберем и избежим зоны стыков. Потому что для нас каждая игра — это финал, и мы настраиваемся только на победу.

Финансовые проблемы клуба? Мы единый коллектив, семья. Все понимают, что такие проблемы случаются. На мотивации это никак не сказалось, потому что мы продолжали тренироваться на хороший полях, жить в хороших отелях.

Почему из «Зенита» переехал именно в Пермь? Я посчитал, что в «Амкаре» у меня будет больше игрового времени. Хотелось играть. Это важно для любого молодого игрока. У меня было несколько предложений, в том числе и от команд первой пятерки. В том числе из Москвы. Но сейчас это история. Ничего уже изменить нельзя. Да и я не жалею. Это мой жизненный путь», — рассказал Гасилин.

Полностью интервью с Гасилиным можно прочитать