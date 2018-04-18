Капитан «СКА-Нефтяника» покинул клуб после двух чемпионских титулов подряд

36-летний Алексей Чижов покидает «СКА-Нефтяник», сообщает официальный сайт клуба. Капитан хабаровчан выступал за клуб с 2013 года и помог ему дважды подряд — в 2017 и 2018 году — выиграть чемпионат России.

За время выступления за «СКА-нефтяник» Чижов провел 226 официальных матчей, в которых забил три мяча, и сделал 17 результативных передач. Помимо двух титулов чемпиона, хоккеист в составе армейцев трижды становился обладателем Кубка России (2014, 2016, 2017) и дважды Суперкубка страны (2015, 2017), бронзовым призером чемпионата России (2016).