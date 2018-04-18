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«Спартак» — «Тосно». Стартовые составы команд
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«Спартак» — «Тосно». Стартовые составы команд 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стартовые составы команд в матче #СпартакТосно Протокол 👉 https://t.co/kmPDIDcRNg pic.twitter.com/6INVOkAjOw
— ФК ТОСНО (@fctosno) 18 апреля 2018 г.
Матч начнется в 18:30 по московскому времени на «Открытие Арене».
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