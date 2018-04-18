Лекция о новых технологиях прошла в Рязановском

Фото: ДК «Десна»

Лекция «New Technology» в рамках сетевого проекта «Краудсорсинг» прошла 16 апреля в Доме культуры «Десна» поселения Рязановское.

Специалист по компьютерным программам Александр Давыдов познакомил участников мастер-класса с программой для обработки видеоматериалов.

— В самом большом дефиците у молодых ребят сейчас командные и коммуникативные навыки. Каждый отлично умеет делать что-то наедине с компьютером, а в связке с другими — нет. Дом культуры «Десна», запуская серию лекций и практических занятий по информационным технологиям, акцентировал внимание на командной работе в обучении. Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в проекте, — прокомментировала пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.

Ребята узнали много нового и получили знания в работе с программами по монтажу видео.

Отметим, что тематические мастер-классы будут проходить всю неделю в Доме культуры «Десна».