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Лекция о новых технологиях прошла в Рязановском
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Лекция о новых технологиях прошла в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК «Десна»
Лекция «New Technology» в рамках сетевого проекта «Краудсорсинг» прошла 16 апреля в Доме культуры «Десна» поселения Рязановское.
Специалист по компьютерным программам Александр Давыдов познакомил участников мастер-класса с программой для обработки видеоматериалов.
— В самом большом дефиците у молодых ребят сейчас командные и коммуникативные навыки. Каждый отлично умеет делать что-то наедине с компьютером, а в связке с другими — нет. Дом культуры «Десна», запуская серию лекций и практических занятий по информационным технологиям, акцентировал внимание на командной работе в обучении. Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в проекте, — прокомментировала пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.
Ребята узнали много нового и получили знания в работе с программами по монтажу видео.
Отметим, что тематические мастер-классы будут проходить всю неделю в Доме культуры «Десна».
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