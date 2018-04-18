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«Завтра‐послезавтра ожидаем остальные машины»: первый грузовик с голландскими материалами встретили в «Ядрово»
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«Завтра‐послезавтра ожидаем остальные машины»: первый грузовик с голландскими материалами встретили в «Ядрово» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На полигон «Ядрово» приехал первый грузовик из Голландии. Фура привезла песок, смешанный с полимерами. Он будет использован для формирования гибкого газо‐ и водонепроницаемого покрытия.
Загрузился в Амстердаме в пятницу утром. Приехал на  польско-белорусскую
границу. Два дня отстоял, там колейка была километров под 20. Пересек границу в понедельник
Иван Парфенов, водитель компании DTrans.
Важность груза, который привезла фура из Амстердама, нельзя переоценить. Внутри песок, смешанный с полимерами. Это и есть высокие в части экологии голландские технологии.
Все документы на волоколамском таможенном посту оформили быстро — вместо суток, а то и двух, ушли всего полтора часа.
Эта машина, получается, самая быстрая была.
Завтра-послезавтра
ожидаем остальные машины. Плюс еще, что приятно порадовало, и, надеюсь, так же дальше будет, что таможня буквально за  час-полтора
растаможила груз
— Алексей Волошин, акционер полигона ТБО «Ядрово».
Голландскую защиту Multriwell не просто так называют одной из лучших в мире. В десятках стран и на сотне полигонов она стала
чем-то  вроде панацеи от дурного запаха. Минеральный барьер Trisoplast укладывают прямо поверх колодцев для сбора свалочного газа. Благодаря смеси песка и особых полимеров достигается максимальная герметичность и экологичность.
Голландская технология подразумевает также проколы. Полигон проткнут до основания специальными иглами — стичерами. Всего будет порядка 6 тысяч проколов. Этой работой в «Ядрово» займутся уже в понедельник. В конечном итоге, из проколов, как по желобам, газ пойдет в специальный цех. А дальше обычная химия: переработка, реакция, расщепление.
Все подготовительные работы на свалке практически завершены. Чтобы сформировать тело полигона, мусор утрамбовали под определенным углом и засыпали
40-сантиметровым
слоем песка. Дальше начнется монтаж системы дегазации.
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