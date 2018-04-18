«Завтра‐послезавтра ожидаем остальные машины»: первый грузовик с голландскими материалами встретили в «Ядрово»

На полигон «Ядрово» приехал первый грузовик из Голландии. Фура привезла песок, смешанный с полимерами. Он будет использован для формирования гибкого газо‐ и водонепроницаемого покрытия.

Загрузился в Амстердаме в пятницу утром. Приехал на польско-белорусскую

границу. Два дня отстоял, там колейка была километров под 20. Пересек границу в понедельник

Важность груза, который привезла фура из Амстердама, нельзя переоценить. Внутри песок, смешанный с полимерами. Это и есть высокие в части экологии голландские технологии.

Все документы на волоколамском таможенном посту оформили быстро — вместо суток, а то и двух, ушли всего полтора часа.

Эта машина, получается, самая быстрая была.

Завтра-послезавтра

ожидаем остальные машины. Плюс еще, что приятно порадовало, и, надеюсь, так же дальше будет, что таможня буквально за час-полтора

растаможила груз

— Алексей Волошин, акционер полигона ТБО «Ядрово».

Голландскую защиту Multriwell не просто так называют одной из лучших в мире. В десятках стран и на сотне полигонов она стала

чем-то вроде панацеи от дурного запаха. Минеральный барьер Trisoplast укладывают прямо поверх колодцев для сбора свалочного газа. Благодаря смеси песка и особых полимеров достигается максимальная герметичность и экологичность.

Голландская технология подразумевает также проколы. Полигон проткнут до основания специальными иглами — стичерами. Всего будет порядка 6 тысяч проколов. Этой работой в «Ядрово» займутся уже в понедельник. В конечном итоге, из проколов, как по желобам, газ пойдет в специальный цех. А дальше обычная химия: переработка, реакция, расщепление.

Все подготовительные работы на свалке практически завершены. Чтобы сформировать тело полигона, мусор утрамбовали под определенным углом и засыпали

40-сантиметровым

слоем песка. Дальше начнется монтаж системы дегазации.