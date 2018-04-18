Последний шанс купить билеты на футбол

Финальный этап продаж билетов на Чемпионат мира по футболу стартовал 18 апреля. Обладателей заветных квитков приняли и в московском Билетном центе FIFA.

Житную улицу было впору переименовывать в Футбольную. Болельщики постепенно стягиваются ко входам за получением купленных билетов. Возможность их забрать есть только у тех, кто приобрел их на финальном этапе продаж. Остальным придется немного подождать, когда билеты будут доставлены курьером. Заключительный этап продаж уникален еще и тем, что у фанатов появится шанс приобрести билеты не только на официальном сайте ФИФА, но и в кассах Билетного центра за наличный и безналичный расчет. Но этого придется немного подождать. Старт продаж в кассах намечен на 1 мая.

За билетами 18 апреля с момента открытия Билетного центра приходили в основном мужчины. Для них это большое событие. Присутствовало и легкое волнение, предвкушение долгожданного события. Одним из первых обладателей билета стал москвич Лаврентий Варламов. Он подошел к дверям центра примерно через полчаса после его открытия. Спустя 10 минут к нам навстречу вышел счастливый обладатель билета на Чемпионат мира. И столь пасмурный день, коим выдалось 18 апреля, стал едва ли не лучшим в жизни.

— Билеты удалось приобрести только с третьей попытки, — рассказывает нам Лаврентий Варламов. — Очень боялся пропустить возможность попасть на матчи Чемпионата мира в родной Москве, такой шанс, возможно, выпадает раз в жизни. Поэтому даже в такой сильный дождь я чувствую себя по-настоящему счастливым. Сбылась моя детская мечта.

Теперь для того, чтобы попасть на футбол, Леврентию необходимо оформить паспорт болельщика. Место их выдачи находится неподалеку от Билетного центра. Организаторы Чемпионата мира предусмотрели и возможность официально перепродать билеты. Если вы по каким-то причинам не сможете попасть на игры чемпионата, билет, при его наличии, нужно принести в Билетный центр. Там вам помогут оформить его возврат. В случае, если его еще не доставили, можно отказаться от билета в личном кабинете на сайте ФИФА. Он вновь поступает в наличие, и как только появляется новый покупатель, бывшему владельцу возвращают деньги. Учитывая, какой ажиотаж стоит вокруг билетов на главный футбольный турнир планеты, долго его продажи ждать не придется. Рядом со входом в Билетный центр постоянно находились несколько волонтеров. Каждый из них готов внимательно выслушать болельщика и ответить на любой вопрос.

Россия примет большое количество зарубежных гостей. Для того, чтобы их пребывание в городах-участниках Чемпионата мира было удобным, Федеральное агентство по туризму и разработчики ресурса для путешественников Maps.Me совместно потрудились над специальным разделом, посвященным мундиалю. — Для болельщиков разработан целый ряд туристских маршрутов, — сказал на пресс-конференции руководитель Ростуризма Олег Сафонов. — Их оцифровка и размещение в мобильном приложении сделает доступ к этим ресурсам очень простым и понятным. Иностранные гости, которые приедут на Чемпионат мира, могут скачать эти маршруты на свой смартфон. Это сделает их путешествие по городам турнира комфортным.

Приложение очень популярно у иностранных туристов. Его преимущество в том, что оно может функционировать и без подключения к интернету. Скачать его можно как на телефон, так и на планшет.

— Благодаря сотрудничеству с Ростуризмом мы получили доступ к большому количеству контента, — отметил руководитель проекта Maps.Me Евгений Лисовский. — После выбора города, в котором будут проходить матчи Чемпионата мира, пользователь получает доступ к детально расписанным маршрутам. В первую очередь, это пешие маршруты, где по ходу детально расписаны все достопримечательности, которые попадаются на пути. У гостей Чемпионата мира появится возможность не только посмотреть футбол, но и углубиться в нашу культуру. Частично этот проект уже функционирует, он доступен на двух языках. В дальнейшем их количество увеличится. Разработчики планируют до чемпионата мира получить обратную связь от пользователей с целью доработать приложение под все нужды болельщиков. — До России ни одна страна-хозяйка Чемпионата мира по футболу не создавала подобный ресурс для болельщиков, — подчеркнул Олег Сафонов. — Наша страна является передовой с точки зрения внедрения IT-решений, будем говорить об этом без ложной скромности. Важно, что это приложение будет постоянно развиваться, что сделает пребывание болельщиков комфортным и безопасным.

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