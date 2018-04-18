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Каратисты с Ямала завоевали на российском первенстве много медалей
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Каратисты с Ямала завоевали на российском первенстве много медалей 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Три медали из пяти возможных завоевали ямальские каратисты на российском первенстве по Киокусинкай (дисциплина синкёкусинкай). В Москву, где прошли престижные соревнования, съехались более 700 участников. Округ представили пятеро ноябрьских спортсменов, успешно прошедших отбор на уральском турнире.
По словам одного из тренеров ребят, Артема Силина, «золото» на счету Федора Кожевникова, который в весе до 45 килограммов вышел победителем в пяти схватках. В шаге от первого места оказался Аслан Баймуратов. Он в возрастной категории 16-17 лет завоевал серебряную медаль.
Кстати, парень в прошлом году на аналогичных соревнованиях был третьим.
— Через год, надеюсь, и до первого места дойдем, — отмечает его мать, а по совместительству и тренер, Альбина Баймуратова.
Еще одна бронзовая награда на счету Вячеслава Бургонова.
Одновременно с московскими соревнованиями, в Екатеринбурге состоялось уральское первенство по кекусинкай, где свою команду выставил новоуренгойский спортивный клуб «Самурай».
Как сообщил тренер новоуренгойских каратистов Ильдус Аликаев, его подопечные завоевали по золотой, серебряной и бронзовой медалям:
— Семен Колесов победил в категории до 65 килограммов, Алина Козельская стала второй в весе до 55 кило, а Александр Венеров — третий до 40 килограммов. Кроме того брат Александра, Дмитрий Венеров получил приз «За волю к победе».
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