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Кубок наций по регби может пройти в России
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Кубок наций по регби может пройти в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кубань 24
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) подаст заявку на проведение в стране Кубка наций. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.
В пятницу в Москве прошло очередное заседание высшего совета.
"Принято решение, что мы подадим заявку на проведение Кубка наций. Не знаю, в Москве, Казани или Санкт— Петербурге, но заявка будет", — сказал Артемьев, не уточнив, на проведение турнира какого года будет подана заявка.
Кубок наций проводится с 2006 года. Российский регбист Юрий Кушнарев с 64 баллами занимает четвертое место среди бомбардиров турнира за всю историю.
Сборная России в 2017 году заняла второе место в Кубке наций, показав лучший результат в истории турнира.
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