Кубок наций по регби может пройти в России

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Федерация регби России (ФРР) подаст заявку на проведение в стране Кубка наций. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев

В пятницу в Москве прошло очередное заседание высшего совета.

"Принято решение, что мы подадим заявку на проведение Кубка наций. Не знаю, в Москве, Казани или Санкт— Петербурге, но заявка будет", — сказал Артемьев, не уточнив, на проведение турнира какого года будет подана заявка.

Кубок наций проводится с 2006 года. Российский регбист Юрий Кушнарев с 64 баллами занимает четвертое место среди бомбардиров турнира за всю историю.

Сборная России в 2017 году заняла второе место в Кубке наций, показав лучший результат в истории турнира.