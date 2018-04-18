Защищал кассира: в Ростове подрались охранник гипермаркета «О'Кей» и покупатель

Сегодня в ростовских соцсетях появилось видео потасовки между двумя мужчинами. Как указал автор видеозаписи, на ней запечатлен охранник супермаркета «О'Кей» на Северном, бьющий мужчину. При этом тот практически не сопротивляется и лишь закрывает себя руками, уворачиваясь от многочисленных ударов.

— Мужчина уже уходил из магазина, но охранник остановил его и в грубой форме сказал, что он якобы что-то украл. У мужчины с собой не было никаких сумок и пакетов, он просто вышел из магазина. Охранник вытолкнул его на улицу и начал избивать, — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» автор видеозаписи.

В гипермаркете «О'Кей» корреспонденту 161.ru подтвердили, что 16 апреля действительно возле магазина произошла драка. Однако причина потасовки, по мнению сотрудников магазина, в другом.

— Покупатель вел себя очень агрессивно, неадекватно, ругался на кассира. Охранник вывел его на улицу, где и они и подрались, — прокомментировали ситуацию в «О'Кей».