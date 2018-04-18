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Елизавета II впервые даст старт Лондонскому марафону
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Елизавета II впервые даст старт Лондонскому марафону 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 18 апреля. Старт Лондонскому марафону 22 апреля впервые в истории даст королева Великобритании Елизавета II. При этом монарх, которому 21 апреля исполнится 92 года, сделает это из городка Виндзор, расположенного в 34 км к западу от британской столицы, сообщает в среду британская газета Evening Standard.
По данным организаторов, королева нажмет кнопку старта на специально сооруженном для этого подиуме напротив Круглой башни Виндзорского замка в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Изображение из Виндзора, где находится летняя резиденция монарха, будет передано на экраны, установленные непосредственно на старте в Блэкхите (район Большого Лондона). Финишируют участники на проспекте The Mall у Букингемского дворца.
"Для нас большая честь, что Ее Величество приняла приглашение", — заявил ранее председатель организационного комитета марафона сэр Джон Сперлинг.
До этого представители королевской семьи лишь дважды давали старт марафонскому забегу в Лондоне. В 2017 году это сделали внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, герцог и герцогиня Кембриджские, в 1988-м — принцесса Диана, мать принцев Уильяма и Гарри.
Принц Гарри, под патронажем которого находится благотворительный фонд Лондонского марафона, также примет участие в торжественных мероприятиях в нынешнем году. Он встретится с волонтерами и представителями скорой помощи, поздравит победителей состязаний.
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