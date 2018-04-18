Елизавета II впервые даст старт Лондонскому марафону

ТАСС , 18 апреля. Старт Лондонскому марафону 22 апреля впервые в истории даст королева Великобритании Елизавета II . При этом монарх, которому 21 апреля исполнится 92 года, сделает это из городка Виндзор, расположенного в 34 км к западу от британской столицы, сообщает в среду британская газета Evening Standard.

По данным организаторов, королева нажмет кнопку старта на специально сооруженном для этого подиуме напротив Круглой башни Виндзорского замка в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Изображение из Виндзора, где находится летняя резиденция монарха, будет передано на экраны, установленные непосредственно на старте в Блэкхите (район Большого Лондона). Финишируют участники на проспекте The Mall у Букингемского дворца.

"Для нас большая честь, что Ее Величество приняла приглашение", — заявил ранее председатель организационного комитета марафона сэр Джон Сперлинг.

До этого представители королевской семьи лишь дважды давали старт марафонскому забегу в Лондоне. В 2017 году это сделали внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон , герцог и герцогиня Кембриджские, в 1988-м — принцесса Диана, мать принцев Уильяма и Гарри.