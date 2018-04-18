Закарин стал 18-м в классической велогонке «Флеш Валонь»

Француз Жюлиан Алафилипп из команды Quick-Step Floors стал победителем классической шоссейной велогонки Мирового тура «Флеш Валонь», которая ежегодно с 1936 года проходит по дорогам Бельгии. Вторым был испанец Алехандро Вальверде из Movistar, третьим — бельгиец Джелл Ванендерт из Lotto Soudal.

Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin финишировал 18-м, уступив победителю 30 секунд.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Флеш Валонь». Бельгия Серейн — Уи. 198,5 км 1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 4:53.37. 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — отставание 0.04. 3. Джелл Ванендерт (Бельгия, Lotto Soudal) — + 0.06… 18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) — + 0.30.