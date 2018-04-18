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Закарин стал 18-м в классической велогонке «Флеш Валонь»
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Закарин стал 18-м в классической велогонке «Флеш Валонь» 

Чемпионат.com 1 час назад
Француз Жюлиан Алафилипп из команды Quick-Step Floors стал победителем классической шоссейной велогонки Мирового тура «Флеш Валонь», которая ежегодно с 1936 года проходит по дорогам Бельгии. Вторым был испанец Алехандро Вальверде из Movistar, третьим — бельгиец Джелл Ванендерт из Lotto Soudal.
Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin финишировал 18-м, уступив победителю 30 секунд.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Флеш Валонь». Бельгия Серейн — Уи. 198,5 км  1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 4:53.37. 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — отставание 0.04. 3. Джелл Ванендерт (Бельгия, Lotto Soudal) — + 0.06… 18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) — + 0.30.
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