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Юные гимнастки из Щербинки заняли призовые места на межрегиональных соревнованиях
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Юные гимнастки из Щербинки заняли призовые места на межрегиональных соревнованиях 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт ДЮСШ
Гимнастки Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка вернулись с призовыми местами с соревнований в Тульской области, которые прошли 14 и 15 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
В сопровождении тренера Жанны Ефремовой на турнир городов Центрального федерального округа «Весна красна» отправились 13 девочек. Девять спортсменок стали призерами, а шесть из них заполучили золото в своих возрастных категориях.
Турнир Центрального федерального округа проводится дважды в год: осенью и весной.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Турнир по боксу и кикбоксингу прошел в гарнизоне Остафьево Секция по волейболу для взрослых открылась в ОК "Школа 2117" Гимнастки из Щербинки выступят на соревнованиях Центрального федерального округа
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