Юные гимнастки из Щербинки заняли призовые места на межрегиональных соревнованиях

Фото: официальный сайт ДЮСШ

Гимнастки Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка вернулись с призовыми местами с соревнований в Тульской области, которые прошли 14 и 15 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

В сопровождении тренера Жанны Ефремовой на турнир городов Центрального федерального округа «Весна красна» отправились 13 девочек. Девять спортсменок стали призерами, а шесть из них заполучили золото в своих возрастных категориях.

Турнир Центрального федерального округа проводится дважды в год: осенью и весной.