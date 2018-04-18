19 апреля в Челябинске и Магнитогорске стартует ЮЧМ — 2018

Сборная России десятилетие не выигрывала ЮЧМ, а перед домашним турниром лишилась главных звёзд. Но Свечников ещё может приехать.

19 апреля сборная России матчем с французами откроет юниорский чемпионат мира. Турнир поделили между собой два уральских города Челябинск и Магнитогорск. С чем наша команда подошла к домашнему чемпионату?

Четвёртый ЮЧМ в России

Третий юниорский чемпионат мира в России и снова без золота для хозяев. Но если в Ярославле и Казани наши юниоры зацепили хоть какие-то медали, то в предолимпийском Сочи команда Игоря Кравчука проиграла финнам матч за третье место. Не помог даже Валерий Ничушкин , прилетевший с финала Кубка Гагарина на личном самолёте тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева . А ведь команда тогда подобралась вполне симпатичная. Оттого особенно горько было видеть слёзы Игоря Шестёркина после поражения от американцев. Ну а победили, разумеется, канадцы с совсем ещё юным Коннором Макдэвидом . Будучи на два года младше участников турнира, Next One мирового хоккея стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Сочи.

10 лет без побед

В 2010 году сборной России не помог даже Евгений Кузнецов , вошедший в число лучших игроков турнира. Спустя два года мы и вовсе заняли только пятое место, проиграв канадцам в четвертьфинале. В 2014 году на той же стадии было поражение от чехов. Злым гением нашей команды стал Якуб Врана , забросивший Максиму Третьяку две шайбы, в том числе — победную в овертайме. В четвертьфинале сборная России проигрывала не только канадцам с чехами, но и финнам со швейцарцами. Именно вылет от хозяев ЮЧМ-2015 со счётом 0:5 –самое болезненное поражение юниоров за все годы без золота. Развалившуюся на часть команду не смог собрать даже Илья Самсонов , блестяще отыгравший групповой этап.

Вот и получается, что золото для сборной России — это даже не успех, а прыжок выше головы, почти недостижимое далёко, журавль в небе. До медалей бы добраться, что, как показывает практика, даже на домашних турнирах сделать не так просто. Пару лет назад казалось, что 2000 г.р. это под силу. Да что там пару лет! Ещё летом вырисовывалась вполне боеспособная команда, которая в Челябинске сможет претендовать на многое. Прежде всего, надежда была на тройку Денисенко — Хованов — Свечников. Они не смогли сыграть вместе на мемориале Глинки, куда выпускники школы «Ак Барса» не смогли приехать из-за травм, а ярославец получил повреждение в первом же матче. Спустя восемь месяцев история повторяется.

Меньше всего вопросов по Александру Хованову. Тольяттинец недавно переболел гепатитом А, пропустил львиную часть сезона, а после вылета «Монктона» из плей-офф сам сообщил тренерскому штабу о травме. Ситуация с Григорием Денисенко куда более скандальная. Применительно к «железнодорожнику» тоже идут разговоры о травме, но всё указывает на то, что это только прикрытие реальных причин его отсутствия в сборной. Сам форвард благополучно играет за «Локо» в финале Кубка Харламова, а наставник команды открыто заявляет, что решение не брать одного из самых талантливых игроков принимал не он один. ФХР, как бы мы ни добивались от неё реакции, до сих пор не развеяла туман над этой историей.

Если Хованов травмирован, а Денисенко дорогу в Челябинск закрыла жёсткая игра против питерских команд, то ситуация с Андреем Свечниковым непонятна ровным счётом никому. «Бэрри» из плей-офф уже вылетел, тренерский штаб сборной отправил вызов в клуб, Зыбин хочет видеть в команде фаворита предстоящего драфта НХЛ, а сам Андрей заявляет о готовности приехать в расположение сборной. Мешает же позиция клуба. В «Бэрри» настаивают на травме Свечникова и наотрез отказываются отпускать его на чемпионат мира. Случай поистине беспрецедентный. ФХР уже обратилась в ИИХФ, и если Рене Фазель не возьмёт этот случай под собственный контроль, турнир в Челябинске и Магнитогорске недосчитается двух главных звёзд. Ещё раньше самоотвод взял Расмус Далин , сославшись на усталость, накопившуюся после насыщенного сезона.

Кто, если не они?

Егор Спиридонов. Представим, что до Челябинска не доедут ни Хованов, ни Денисенко, ни Свечников. Нас ждёт провал? Тише-тише. Без этой троицы сборная России не только готовилась к чемпионату мира, но и выступала на мемориале Глинки. На августовском турнире, который специалистами котируется даже выше мирового первенства, зажигал Дмитрий Завгородний . С 10 очками он стал лучшим бомбардиром не только сборной России, но и всего мемориала. Он же отметился дублем в последнем контрольном матче перед ЮЧМ со шведами. Омич, выступающий за канадский «Римуски», является главной ударной силой второго звена Завгородний — Соркин — Ротенберг. Собственно, вторым по результативности игроком сборной России на мемориале Глинки был как раз Павел Ротенберг . Все свои очки он набрал на групповом этапе, голы в основном забивал «мусорные», но его заслуг это не умаляет. Долгое время считалось, что местом в сборной этот парень обязан своему отцу Аркадию Ротенбергу , а результативностью — напарнику по питерскому «Динамо» Александру Жабрееву. Однако к ЮЧМ Санчо Панса Ротенберга-младшего готовится в третьем звене, выходя на лёд вместе с тольяттинцем Семёном Кизимовым и магнитогорцем Никитой Рожковым . К слову, помимо Рожкова в нападении у сборной России ещё два воспитанника «Магнитки» — Павел Дорофеев

Именно Дорофеев — один из кандидатов в первое звено. А место там себе забронировали два представителя «Югры». Ханты-мансийский клуб, пытаясь сохранить прописку в КХЛ, апеллировал собственными воспитанниками. Работу школы «мамонты» действительно поставили на высокий уровень, а доказательство тому связка Морозов — Марченко. Оба успели провести один-два матча за основу «Югры», а теперь на них возлагается роль лидеров в сборной. В одной пятёрке с ними выходит Данила Галенюк — бывший «мамонт», которого по ходу сезона выкупил СКА. Защитник, засветившийся в розыгрыше Кубка Гагарина, — безоговорочный лидер российской обороны. Отдельно стоит отметить Руслана Исхакова. Наверное, самый техничный нападающий этой команды, а то и всего 2000 г.р. В отсутствие Свечникова, Денисенко и Хованова мало кто может сравниться с ним по уровню таланта. Наравне с Дорофеевым он претендует на место рядом с «мамонтами» в первом звене. Смущают только габариты московского «армейца» — 170 см и 69 кг. Впрочем, на юниорском уровне это не должно стать большой проблемой.

Репетиции без поражений

Перед домашним чемпионатом мира сборная России провела четыре контрольных матча. Их можно смело разделить на две части. Для начала подопечные Александра Зыбина сыграли с клубами МХЛ на сборах в Новогорске, а затем уже в Челябинске проверили себя на фоне сборных Беларуси и Швеции. Размявшись на «Атлантах» (4:1), сборная разгромила молодёжную команду московского «Динамо» (8:3). Белорусам наши парни забивали строго по голу за период, ни разу при этом не пропустив, а генеральная репетиция с «Тре крунур» завершилась убедительной победой — 4:1. Лучшим снайпером сборной России за четыре контрольных матча стал Дорофеев — на его счету три гола. По две шайбы забросили Завгородний, Соркин, Исхаков и 16-летний Подколзин. Нет полной ясности с тем, кто станет основным вратарём команды. Тренерский штаб задействовал в подготовке сразу трёх голкиперов, но ближе всех к статусу первого номера Амир Мифтахов . Казанец провёл от звонка до звонка как первый матч с «Атлантами», так и заключительный со Швецией. Как бы то ни было, в трёх из четырёх подготовительных играх сборная России пропускала не больше одной шайбы, что для наших юниоров впору считать приятной аномалией.

Конкуренты

Определять фаворитов на юниорском уровне — занятие не самое благодарное. В 18 лет даже будущие звёзды настолько эмоционально неустойчивы, что фаворит легко может лечь андердогу в четвертьфинале. Проверено на сборной России. Если говорить о традиционных претендентах на золото, то, прежде всего, это американцы. Сборная США за последние девять лет всего дважды отдавала титул чемпионов мира. Известная всем программа NTDP работает почти без сбоя. Играя и тренируясь вместе весь сезон, лучшие американские юниоры подходят к мировому первенству наиболее подготовленными.