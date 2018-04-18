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ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мира
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ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: karawadiary.com
С 2021 года планируется проводить расширенный чемпионат мира среди клубов вместо Кубка конфедераций. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино направил соответствующее письмо с нововведениями руководителям конфедераций. Будущий турнир станет проводиться раз в четыре года.
При этом прежний ежегодный клубный турнир, проходящий в декабре, перестанет существовать. Новый же планируется проводить за год до чемпионата мира среди сборных. Предположительно, он пройдет в июне в течение 18 дней, сообщает РИА Новости.
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