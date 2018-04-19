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Промес поблагодарил «Спорт-Экспресс», РФС и РФПЛ за приз лучшему игроку России в 2017 году
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Промес поблагодарил «Спорт-Экспресс», РФС и РФПЛ за приз лучшему игроку России в 2017 году 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
«СЭ», РФС и РФПЛ наградили Промеса!
Нападающий "Спартака" Квинси Промес через Инстаграм выразил благодарность в связи с получением награды лучшему футболисту страны 2017 года. Эту премию совместно учредили «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига.
Голландец был награжден перед полуфинальным матчем Кубка России с «Тосно» (1:1, пенальти — 4:5). В церемонии награждения на «Открытие Арене» приняли участие главный редактор «СЭ» Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин и генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.
— Не могу поверить, что мы проиграли вчера. Однако я очень горд и благодарен за то, что получил награду лучшему игроку России в 2017 году. Спасибо всем, — написал Промес.
I can’t believe we lost yesterday. Still I’m very proud and grateful to receive the award of Best Player in Russia 2017 🇷🇺 Thanks all 👍🏾🙏🏾❤️ #QP10 #Spartak
Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 19 Апр 2018 в 6:16 PDT
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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