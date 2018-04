Промес поблагодарил «Спорт-Экспресс», РФС и РФПЛ за приз лучшему игроку России в 2017 году

«СЭ», РФС и РФПЛ наградили Промеса!

Нападающий "Спартака" Квинси Промес через Инстаграм выразил благодарность в связи с получением награды лучшему футболисту страны 2017 года. Эту премию совместно учредили «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига.

— Не могу поверить, что мы проиграли вчера. Однако я очень горд и благодарен за то, что получил награду лучшему игроку России в 2017 году. Спасибо всем, — написал Промес.

I can’t believe we lost yesterday. Still I’m very proud and grateful to receive the award of Best Player in Russia 2017 🇷🇺 Thanks all 👍🏾🙏🏾❤️ #QP10 #Spartak

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 19 Апр 2018 в 6:16 PDT