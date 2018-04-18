«СЭ», РФС и РФПЛ наградили Промеса!

Квинси I. Промес — лучший игрок-2017

Напомним, что в 2017 году «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. Лидером команды был (да и остается) Промес.