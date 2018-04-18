«СЭ», РФС и РФПЛ наградили Промеса! 

Форварду "Спартака" Квинси Промесу перед кубковым матчем красно-белых с «Тосно» вручена награда как лучшему футболисту страны 2017 года. Эту премию совместно учредили «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига.
В церемонии награждения на «Открытие Арене» приняли участие главный редактор «СЭ» Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин и генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.
Квинси I. Промес — лучший игрок-2017
В выборе лучшего футболиста России-2017 принимали участие лучшие тренеры страны (среди них — Олег Романцев, Юрий Семин, Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Массимо Каррера, Курбан Бердыев, Виктор Гончаренко, Роберто Манчини), представители футбольных организаций и клубов, ведущие журналисты «СЭ» и простые болельщики, которые голосовали на нашем сайте sport-express.ru.
Напомним, что в 2017 году «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. Лидером команды был (да и остается) Промес.
"СЭ", РФС и РФПЛ вручают эту премию второй год подряд. В 2016 году ее обладателем стал форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.