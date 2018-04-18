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Барри Тротц: Рано радоваться — мы все еще проигрываем «Коламбусу» в серии
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Барри Тротц: Рано радоваться — мы все еще проигрываем «Коламбусу» в серии 

Советский спорт 1 час назад
— Нам повезло, что забили. Удачный рикошет. Удача была на нашей стороне, но мы создавали моменты, играли с полной отдачей, как и они.
Мы хотим побеждать, даже если на это нужно восемь периодов. Мы выиграли один матч. Дома мы не получили, что хотели, так что теперь концентрируемся на ближайшей игре. Впрочем, рано радоваться — мы все еще проигрываем, — передает слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Блю Джекетс». Следующая встреча состоится в Коламбусе в пятницу и начнется в 02:30 по московскому времени.
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