Корейцы запретили играть лучшему баскетболисту чемпионата, потому что он слишком высокий. Что?!

В Южной Корее сегодня завершился баскетбольный сезон, но все обсуждают не победителя лиги, а нововведение, которое вступит в силу со следующего чемпионата. Согласно нему, в Корейской баскетбольной лиге смогут играть лишь два иностранных баскетболиста, один из которых не должен быть выше 186 сантиметров, а второй — не выше 200 сантиметров. Таким образом, двери в корейский чемпионат отныне закрыты практически всем зарубежным форвардам и центровым.

Руководство КБЛ ввело новое правило после того, как волейбол в стране обошел баскетбол по ТВ-рейтингам, посчитав, что таким образом удастся увеличить конкуренцию между командами и вернуть утраченные позиции. Помимо этого, комиссионер КБЛ Ким Янг Ил надеется, что подобные ограничения позволят раскрыться местным молодым игрокам.

Под лимит попали сразу несколько баскетболистов, среди которых оказалась лидер лиги по очкам — американец Дэвид Саймон. Центровой, который когда-то играл в Единой Лиге ВТБ в «Астане», на старости лет отправился подзаработать в Южную Корею. Саймон с момента переезда в Корею в 2014 году был всем доволен: в азиатском чемпионате он получил статус главной звезды, а его команда всегда боролась за лидерские позиции.

Саймон подобному решению очень удивился.

«Я не могу это понять. Я даже не был самым высоким игроком в своей команде». Дэвид Саймон, баскетболист

И это факт. Рост самого высокого баскетболиста КБЛ Ха Сонг Джина составляет 224 сантиметра, но наличие корейского паспорта позволяет ему не думать о том, где начинать следующий сезон.