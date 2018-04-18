Александр Дергачев: В Кубке Гагарина мы выступили безобразно, поэтому сезоном недоволен

— Честно говоря, мне трудно однозначно оценить этот сезон. Конечно, приятно, что команда сумела выйти в плей-офф после долгого перерыва, но в Кубке Гагарина мы выступили безобразно. Поэтому лично я этим сезоном недоволен, — сказал форвард.

— Считаете, могли матч-другой в проигранной всухую серии с ЦСКА «зацепить»? — Да, могли.

— За счет чего? — Естественно, не буду говорить, что мы были сильнее ЦСКА, но за счет работы в каждом эпизоде, с помощью удачи, которая могла нам где-то улыбнуться, ну и при условии, что вратарь подтащил бы там, где это не удалось сделать. Понятное дело, что тяжело свести все эти факторы вместе, да и удачу нужно заслужить. А мы, видимо, не заслужили.