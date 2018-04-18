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Роман Павлюченко: «Ходил по музею „Спартака“ больше часа. На себя посмотрел»
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Роман Павлюченко: «Ходил по музею „Спартака“ больше часа. На себя посмотрел» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился впечатлениями от посещения клубного музея. Форвард приехал на «Открытие Арену» на матч 1/2 финала Кубка России против «Тосно».
— Почему сегодня решили прийти?
— Я приехал посмотреть спартаковский музей, потому что там никогда не был и мне интересно. Он просто огромный.
— Сколько времени ушло на то, чтобы обойти весь музей?
— Наверное, час. Даже, может, больше. Себя там посмотрел, свои голы, которые вошли в историю. На самом деле, я видел много музеев разных команд, но такого не видел. Если все смотреть, нужно полдня ходить. Но есть на что посмотреть: медали, кубки, голы, перчатки Дасаева.
— Теперь детей нужно привести в музей?
— У меня девочки. Наверное, им это будет не интересно.
— Что-то екнуло, когда ходили по музею? Может, что-то вспомнили?
— Да. Медаль 2003 года увидел, Кубок. Что-то родное.
— Клуб пригласил в музей?
— Да. Наверное, было бы неправильно, если бы мне позвонили и сказали, чтобы купил билет. Сегодня день рождения «Спартака». В такую дату хотелось прийти, поздравить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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