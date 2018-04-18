Роман Павлюченко: «Ходил по музею „Спартака“ больше часа. На себя посмотрел»

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился впечатлениями от посещения клубного музея. Форвард приехал на «Открытие Арену» на матч 1/2 финала Кубка России против «Тосно».

— Почему сегодня решили прийти?

— Я приехал посмотреть спартаковский музей, потому что там никогда не был и мне интересно. Он просто огромный.

— Сколько времени ушло на то, чтобы обойти весь музей?

— Наверное, час. Даже, может, больше. Себя там посмотрел, свои голы, которые вошли в историю. На самом деле, я видел много музеев разных команд, но такого не видел. Если все смотреть, нужно полдня ходить. Но есть на что посмотреть: медали, кубки, голы, перчатки Дасаева.

— Теперь детей нужно привести в музей?

— У меня девочки. Наверное, им это будет не интересно.

— Что-то екнуло, когда ходили по музею? Может, что-то вспомнили?

— Да. Медаль 2003 года увидел, Кубок. Что-то родное.

— Клуб пригласил в музей?