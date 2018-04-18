Роман Павлюченко: «Шансов на чемпионство у „Спартака“ практически нет»

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко отметил, что у него остается надежда на чемпионство красно-белых. Павлюченко также добавил, что «Локомотив» не упустит лидерство в РФПЛ.

— В чемпионате у «Спартака» шансов на золото уже нет?

— Если так смотреть, то их практически нет. Хотя, какая-то надежда все-таки остается. Никто не знает, что произойдет с «Локомотивом» в последних играх. Думаю, железнодорожники вряд ли упустят чемпионство, но все может произойти. «Спартак» в любом случае будет биться до последнего. Кто виноват? Сами виноваты. Проиграли «Уралу» (1:2, 15 апреля. — Прим. «СЭ»).

— Что не сложилось в этом матче?

— Трудно сказать — я не в команде и не знаю, какой там микроклимат. Но если клуб борется за чемпионство, он обязан обыгрывать такую команду, как «Урал». Но повторю — все может произойти с «Локомотивом».

— Когда последний раз были на стадионе «Открытие-Арена»?