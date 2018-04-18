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Сергей Собянин создал городской оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 по футболу
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Сергей Собянин создал городской оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 по футболу 

Префектура САО города Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Столичный градоначальник подписал распоряжение о создании городского оперативного штаба по обеспечению координации подготовки и проведения в столице матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Создать городской оперативный штаб по обеспечению координации подготовки и проведения в городе Москве матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.», — отмечается в распоряжении главы города.
Этим же документом утвержден состав городского оперативного штаба. Руководителем штаба назначен заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
Согласно приложению к документу, основными целями штаба является: оказание содействия автономной НКО «Оргкомитет „Россия — 2018“ в организации и проведении соревнований на территории города, осуществление контроля за обеспечением надежного функционирования коммунальной инфраструктуры для проведения соревнований, мониторинг качества оказания услуг в сферах торговли, общественного питания, медицинского и транспортного обслуживания в этот период, мониторинг проведения культурно-массовых мероприятий в городе во время соревнований.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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