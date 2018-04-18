Рекламные щиты в центре Екатеринбурга на два месяца завесят белой тканью — ради ЧМ-2018

В Екатеринбурге ради ЧМ-2018 все билборды в радиусе 2 км от Центрального стадиона завесят белой тканью либо тканью с символикой FIFA. Рекламодатели уже с середины мая лишатся возможности размещаться на «наружке» в центре города. Исключения составит реклама спонсоров чемпионата мира по футболу.

Таковы требования к городам, где проводятся матчи. Об этом Е1.RU рассказали участники рынка.

В конце марта 2018 года департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города разослал участникам рынка письмо об ограничении размещения рекламы в центре Екатеринбурга. В приложении к письму значился список из 141 улицы, где будут действовать ограничения.

Список улиц и их отрезков может ещё некоторое время согласовываться. Сегодня совещание по наружной рекламе прошло в областном Мингосимущества, где список обсуждался с представителями мэрии. Ограничения, в соответствии с 108-ФЗ, регламентирующим подготовку к чемпионату, должны продлиться в Екатеринбурге с 14 мая по 16 июля.

Напомним, в конце 2017 года Роспотребндзор попросил бдительных свердловчан сообщать о контрафактной сувенирке с символикой FIFA, если они увидят такую — таким образом тоже защищаются имущественные интересы организаторов чемпионата.