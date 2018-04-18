Nivea предлагает возродить заброшенные катки

Активный отдых на свежем воздухе полезен в любое время года. Весной и летом так приятно выйти на прогулку или легкую пробежку, поиграть в бадминтон в парке или покататься на велосипеде. Кроме того, уже в теплый сезон можно позаботиться и о зимних развлечениях: в начале апреля на сайте Nivea стартовал проект «Голосуй за свой каток 2018».

Пятый год подряд бренд предлагает новую жизнь заброшенным дворовым «коробкам», которые стали непригодны для игр в хоккей и катания на коньках. Жители любого населенного пункта России могут принять участие в конкурсе и уже следующей зимой приятно проводить время на отреставрированном катке. Для этого нужно зарегистрировать свою заявку на сайте Nivea и постараться набрать как можно больше голосов для победы. Три катка, которые станут лидерами конкурса, превратятся в современные и удобные площадки для любительского зимнего спорта.

Благодаря успеху акции в прошлые годы, бренд Nivea восстановил уже 12 катков по всей России. Какие площадки получат шанс на новую жизнь в этот раз — зависит только от активности участников!

Голосование продлится до 30 мая, а победителей объявят 21 июня.