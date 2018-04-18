«Очередь с ночи занимать?»: с 1 мая в Волгограде начнут продавать билеты на чемпионат мира

В детско-юношеском центре Волгограда открылся первый и единственный в городе билетный центр. Футбольных болельщиков, решивших заполучить долгожданный пропуск, попросили подождать до 1 мая.

— А очередь с ночи нужно занимать? Я за колбасой сутки стоял, знаю, каково, — мужчина с пачкой документов в руках уточняет каждую деталь.

— Мы и сами не знаем, что тут будет 1 мая, — признаются консультанты у входа в новый билетный центр.

Ровно в 14:00 несколько одиноких поклонников футбола начинают суетиться и просить своего билета.

— Стоял в электронной очереди с самого обеда, — делится с болельщиками волгоградец Андрей. — Обновлял свою заявку, обновлял — уж очень хотелось купить билет на финал чемпионата мира. Через час система дала неутешительный ответ: пропусков больше нет. А вот на волгоградские матчи еще можно ухватить. Даже дешевые.

Разворачивая волгоградцев, решивших купить билет прямо в детско-юношеском центре, консультанты еще раз напоминают простое правило: сегодня купил электронный билет — сегодня получил его в центре.

— Тем, кто сделал заказ раньше, нужно связываться с курьерской службой. Развозить билеты на чемпионат мира волгоградцам начали только с 15 апреля, — добавляют сотрудники нового билетного центра. — Горожанам, которые купили пропуск на стадион сегодня, можно запомнить лишь свой номер. Свободная продажа в билетном центре начнется с 1 мая. Конечно, если будет, что продавать.

Встать в живую электронную очередь футбольные болельщики могли сегодня в 12:00.

— Футбольные болельщики смогут купить пропуски на все матчи. Конечно, если на стадионах осталось хотя бы одно свободное место, — продолжают представители FIFA. — Тем, кто не успел обзавестись билетом на главное спортивное событие этого лета, не стоит расстраиваться. Некоторые фанаты могут поменять свои планы и сдать свои билеты в кассу.

Несмотря на то, что большую часть билетов выкупили россияне, свой пропуск на стадион получат болельщики из Америки, Англии, Китая, Бразилии. Заядлые фанаты живут и в Колумбии, Германии, Мексике, Аргентине, Перу и в Австралии.