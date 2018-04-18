Турчак обсудил с секретарем правящей в Индии партии вопросы регионального сотрудничества

В ходе встречи, которая прошла 18 апреля в центральном исполкоме «Единой России» в Москве, Турчак отметил, что «Единая Россия» готова обсудить возможность подписания соглашения между двумя партиями, которое бы предусматривало конкретные направления совместной работы, в том числе в сфере молодежной политики. «Также это может быть региональное сотрудничество и контакты между региональными отделениями наших партий… Важно выстраивать наши отношения не только на высшем уровне партийного руководства, но и развивать горизонтальные связи между нашими региональными субъектами, партийцами», — считает секретарь генсовета единороссов. Он подчеркнул, что партнерство с Индией является одним приоритетных направлений развития международных контактов «Единой России».

Со своей стороны Мадхав заявил о готовности своей партии «внести вклад в развитие отношений между странами».

"На самом высоком уровне мы должны сделать все, чтобы сконцентрироваться на региональных вопросах, на глобальных вопросах и осуществлять нашу деятельность, учитывая приоритеты наших правительств. Я хочу воспользоваться этой возможностью и попросить вас направить к нам в Индию делегацию высокого уровня, чтобы начать прорабатывать этот вопрос", — цитирует Мадхава пресс-служба единороссов.