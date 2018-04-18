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Турчак обсудил с секретарем правящей в Индии партии вопросы регионального сотрудничества
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Турчак обсудил с секретарем правящей в Индии партии вопросы регионального сотрудничества 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и генеральный секретарь правящей в Индии партии «Бхаратия джаната парти» Рам Мадхав обсудили вопросы межпартийного взаимодействия, включая развитие регионального сотрудничества. Об этом сообщила в среду пресс-служба единороссов.
В ходе встречи, которая прошла 18 апреля в центральном исполкоме «Единой России» в Москве, Турчак отметил, что «Единая Россия» готова обсудить возможность подписания соглашения между двумя партиями, которое бы предусматривало конкретные направления совместной работы, в том числе в сфере молодежной политики. «Также это может быть региональное сотрудничество и контакты между региональными отделениями наших партий… Важно выстраивать наши отношения не только на высшем уровне партийного руководства, но и развивать горизонтальные связи между нашими региональными субъектами, партийцами», — считает секретарь генсовета единороссов. Он подчеркнул, что партнерство с Индией является одним приоритетных направлений развития международных контактов «Единой России».
Со своей стороны Мадхав заявил о готовности своей партии «внести вклад в развитие отношений между странами».
"На самом высоком уровне мы должны сделать все, чтобы сконцентрироваться на региональных вопросах, на глобальных вопросах и осуществлять нашу деятельность, учитывая приоритеты наших правительств. Я хочу воспользоваться этой возможностью и попросить вас направить к нам в Индию делегацию высокого уровня, чтобы начать прорабатывать этот вопрос", — цитирует Мадхава пресс-служба единороссов.
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