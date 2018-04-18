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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Самаре в преддверии ЧМ-2018
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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Самаре в преддверии ЧМ-2018 

RT на русском 45 минут назад
В Самаре пройдут четыре игры группового этапа и по матчу 1/8 и четверть финала ЧМ-2018. Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель узнал, что интересного ждёт гостей города на Волге.
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