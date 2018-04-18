«Витесс» с Караваевым проиграл АЗ 

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«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России

«Авангард» впервые вышел в финал Кубка России по футболу

«Локомотив» потерял очки в матче с «Ахматом»

Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ