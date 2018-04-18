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«Витесс» с Караваевым проиграл АЗ
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«Витесс» с Караваевым проиграл АЗ 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
«Витесс» в матче 32-го тура чемпионата Голландии проиграл АЗ со счетом 3:4.
Российский защитник гостей Вячеслав Караваев отыграл весь матч.
Напомним, со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий.
АЗ занимает третье место в чемпионате Голландии. «Витесс» идет седьмым.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
32-й тур  АЗ — «Витесс» — 4:3 (3:2)
Голы: Вегхорст, 7 (1:0). Джаханбахш, 12 (2:0). Линссен, 22 (2:1). Матавж, 40 (2:2). Джаханбахш, 45+1 (3:2). Джаханбахш, 53 (4:2). Маунт, 66 (4:3).
"АЗ": Бизот, ван Рейн, Хатзидиакос, Вейндал (Ауэян, 83), Сентьенс, Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Джаханбахш (ван Оверем, 63), Вегхорст, Идрисси (ван Айден, 85).
"Витесс": Хауэн, Бюттнер (Бейтинк, 90), Кашия, Караваев, Миязга, Сереро (Брюнс, 58), Фор, Маунт, Беренс (ван Берген, 81), Матавж, Линссен.
Судья: Найхайс.
18 апреля. Алкмар. Стадион «AFAS Stadion (DSB Stadion)».
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