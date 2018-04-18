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«Спартак» поздравил Ярцева с 70-летним юбилеем перед началом матча с «Тосно»
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«Спартак» поздравил Ярцева с 70-летним юбилеем перед началом матча с «Тосно» 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Перед началом полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» генеральный директор красно-белых Сергей Родионов поздравил бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева с 70-летним юбилеем и подарил ему памятную футболку. Ярцев отпраздновал день рождения 11 апреля.
«Верим в нашу команду и ждём побед. Болельщики, спасибо вам огромное за вашу поддержку во все времена. Вы поддерживали и в тяжёлые минуты, и в минуты побед. Поэтому «Спартак» — чемпион!» — передаёт слова Ярцева корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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