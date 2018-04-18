«Спартак» поздравил Ярцева с 70-летним юбилеем перед началом матча с «Тосно» 

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Комментарии игроков и тренеров после второго матча финала «Ак Барс» – ЦСКА

Кавани сравнялся с Ибрагимовичем по голам за «ПСЖ» в Лиге 1

Манчини — о сборной Италии: не делал ничего, чтобы дать почву для этих слухов