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В Зеленограде пройдёт 22-й Зеленоградский полумарафон
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В Зеленограде пройдёт 22-й Зеленоградский полумарафон 

The Challenger 36 минут назад
Фото: The Challenger
Трассы этого года будут отличаться от предыдущих лет. Вместо семикилометровой дистанции-спутника организаторы приготовили для бегунов маршруты на 5 и 10 км по обновлённой трассе. Полная дистанция, 21,1 км, также пройдёт по новому маршруту. Пробежать полумарафон можно будет и командой втроём: для этого открыта регистрация на эстафету 3 x 7 км. Для детей будет организован отдельный бесплатный забег на 500 м с подарками на финише (можно бежать с родителями за руку). Все участники забега получат стартовый комплект, в который помимо номера войдут электронный чип хронометража, подарки от партнёров и сувениры Zelrun, которые организаторы изготавливают по собственному дизайну.
До 30 апреля стоимость регистрации на 21,1 км — 1 600 рублей, с 1 мая — 1 900 рублей. Цены на 5 и 10 км также повысятся с 1 мая (сейчас стоимость слота составляет 800 и 1 200 рублей соответственно). Для детского забега предварительная регистрация не требуется. Стоимость участия в эстафете — 3 000 рублей с команды. Подробная информация о полумарафоне и регистрация доступны здесь. Статьи по теме В Зеленограде пройдёт забег «Кросс Спутник» Открылась регистрация на Зелёный марафон «Бегущие сердца» Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN Организаторы Московского марафона объявили расписание забегов на 2018 год  Запись «В Зеленограде пройдёт 22-й Зеленоградский полумарафон» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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