Виктор Майгуров: «За гранью реальности обвинять Россию во взятке за ЧМ в Тюмени»

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров отметил, что предположения о том, что Тюмень получила чемпионат мира-2021 благодаря подкупу голосов, находятся за гранью реальности.

Тюмень получила право принять чемпионат мира-2021 на конгрессе IBU в 2016 году, однако впоследствии была лишена этой возможности из-за череды допинг-скандалов вокруг российского спорта.

— Когда оргкомитет тех или иных соревнований озвучивает на презентации или прописывает в своей официальной заявке дополнительные, в том числе финансовые, предложения, — это совершенно открытая информация, — цитирует "РИА Новости" Майгурова. — То есть нормальная практика. Например, Тюмень, когда боролась за право провести у себя чемпионат, заявила, что берет на себя оплату чартерного перелета для всех команд. Но говорить о том, что Россия проплатила от 25 до 100 тысяч евро за голос, — это за гранью реальности.

Для того чтобы купить 25 голосов, это сколько же наличных денег нужно привезти с собой? И как их раздавать? Не говоря уже о том, что при таком количестве «проплаченных» голосов это наверняка не осталось бы незамеченным. Информация стопроцентно выплыла бы наружу значительно раньше.