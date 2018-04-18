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ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ MEDIASCOPE
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ MEDIASCOPE 

Ruvod.com 38 минут назад
Фото: Ruvod.com
Исследовательская компания Mediascope на конференции РИФ 2018 рассказала об особенностях аудитории интернета и трендах в его потреблении.
По состоянию на февраль 2018 г. 90 млн человек (73% населения страны) каждый месяц пользуются интернетом (Россия 0+; Все 12+ лет). Прирост за год составил 4%.
27% от населения 12+ лет не пользуются интернетом. Аудитория интернета на смартфонах за год выросла на 20%, 55% от населения 12+ лет — пользователи интернета именно на смартфоне. Также аудитория интернета выросла и на Smart TV. Мобильная аудитория (смартфоны и планшеты) в целом опережает потребителей на десктопе (доля — 59%, 73 млн человек). В феврале 41% зрителей посмотрели видео и на десктопе, и на мобайле, при этом 28% — только на мобайле. Объем рекламного рынка России составляет 417 млрд руб. Самый большой прирост к 2016 г. — у интернета (22%).
ИСТОЧНИК: Adindex
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RUVOD IN BRIEF: ВТОРНИК 17.04.2018
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