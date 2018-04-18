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Спортсмены из Черемушек показали класс на турнире по бочче
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Спортсмены из Черемушек показали класс на турнире по бочче 

Мои Черемушки 32 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
Во Дворце игровых видов спорта «Содружество» состоялись окружные соревнования по бочче в рамках Московской межокружной Спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПОДА) и городской Параспартакиады.
В состав команды сборной района Черемушки вошли победители районного этапа по этому виду спорта в категории старше 18 лет. Несмотря на то, что у людей есть ограничения возможностей здоровья, спортсмены в очередной раз доказали, что физические недостатки неспособны помешать развитию личности и тела, а при наличии мотивации и стараний спортсмену по плечу любые вершины. В общекомандном зачете сборная команда «Черемушки», в которую вошли Юлия Лопатки, Алексей Богданов и Зинаида Конакова, заняла второе место.
Напомним, бочче — это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к петанку, городкам и боулингу. Игра проводится между двумя командами. Каждой стороне даётся по три шара. Матч начинается со жребия, дающего возможность бросить белый шар, называемый «домом». После этого каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь, чтобы их шары были как можно ближе к «дому». При этом разрешается выбивать шары противника от белого шара. Партия заканчивается, когда все шары брошены. Наибольшее число очков даётся команде, чьи шары оказались ближе всех к «дому».
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