За один бой девять танков: подвиг снайпера Ильи Каплунова

В декабре 1942 года обстановка под Сталинградом оставалась напряженной. Окруженная немецкая 6-я армия продолжала отбиваться, а ей на помощь шла спасательная группа армий «Дон» под командованием Эриха фон Манштейна. Основной ударной силой группировки стала танковая дивизия Эрхарда Рауса, состоящая из 160 боевых машин. К 13 декабря 1942 года немцы вышли к поселку Верхне-Кумский, где наткнулись на советскую оборону.

Бои за селения продолжались 5 дней, в результате которых советские войска отошли к хутору Нижне-Кумский. До окруженного Паулюса немецким танкам оставалось всего 35 километров. Последним советским резервом стала 2-я гвардейская армия в составе, которой числился 4-й стрелковый полк. В этом подразделении служил снайпер Илья Каплунов, чей подвиг остановит наступление нацистов.

Бой за хутор Нижне-Кумский

До войны Илья Каплунов служил матросом Тихоокеанского флота и осенью 1941 года с группой моряков прибыл на фронт. Пройдя курсы снайперов, он проходил службу во 2-й гвардейской армии. Подразделение Каплунова заняло высоту возле хутора Нижне-Кумский и приготовило позиции для обороны. Атака немцев началась с налета авиации, после которой все артиллерийские орудия были выведены из строя.

После удара с воздуха в бой пошли немецкие танки. Сражение продолжалось 20 часов, а хутор несколько раз переходил из рук в руки. В полдень 18 декабря немцы ввели в атаку свой последний резерв — 17-ю танковую дивизию и 65-й танковый батальон. В результате горячего боя все советские солдаты кроме матроса Каплунова были убиты, а на поле боя еще оставалось 5 вражеских танков.

Человек против танков

Оказавшись в одиночестве, солдат увидел 5 немецких танков, приближающихся к высоте. Каплунов отбросил винтовку и перебрался в окоп бронебойщиков, где вооружившись противотанковым ружьем, тремя выстрелами подбил первую машину. Следующие два попадания вывели из строя еще один танк. Немцы, не понимая, откуда идет стрельба, начали обходить позицию, тем самым подставившись под удар. Каплунов подбил два танка, но последний заметил его позицию.

Немецкий водитель на высокой скорости помчался к окопу Каплунова, у которого уже не было бронебойных патронов. Многотонная машина наехала на окоп и стала крутиться на нем. Съехав с матроса, немцы не ожидали, что тот вылезет из земли и бросит противотанковую гранту. Взрыв пришелся на моторное отделение и машина загорелась.

Последний бой Илья Каплунов не стал покидать позицию без приказа, и, отыскав гранаты и патроны для бронебойного ружья, приготовился к бою. К вечеру позицию на хуторе атаковали 4 немецких танка. Меткими выстрелами он подбил два из них, но разорвавшийся рядом с окопом снаряд, оторвал матросу ступню на левой ноге. После нескольких минут боя был подбит третий танк, а последнюю машину Каплунов подорвал гранатой. При этом осколком бойцу перебило левую руку.

Местные жители отыскали израненное тело еще живого солдата и перевязали его раны. Через несколько часов полевые хирурги ампутировали матросу руку и ногу, однако Илья Каплунов не пережил болевого шока и кровопотери. Похоронили героя в братской могиле близь хутора, в котором он уничтожил 9 немецких танков.