Линекер «собрался» переигрывать матч с Аргентиной из-за гола рукой Марадоны

Бывший полузащитник сборной США Кайл Мартино в Твиттере пошутил, что ФИФА постановила переиграть матч 1/4 финала чемпионата мира-1986 Англия — Аргентина.

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По его словам, система VAR «усмотрела» нарушение правил в эпизоде с первым голом аргентинцев — легендарной «божьей руки» Диего Марадоны

"Срочно: VAR отменяет первый гол Марадоны против Англии из-за игры рукой. Команды вернутся в Мексику, сборная Англии возобновит игру из своей штрафной, будут переиграны последние 39 минут", — написал Мартино.

Американец таким образом намекнул на инцидент, произошедший в игре чемпионата Германии «Майнц» — «Фрайбург» (2:0). После свистка об окончании первого тайма команды уже ушли на перерыв, но арбитр, пересмотрев эпизод в концовке тайма, заставил их вернуться из раздевалок и пробить пенальти в ворота гостей.